Нумерологи уточнили дату конца света

Просвещенная астрологами часть человечества с интересом ожидала наступления 23 сентября. Знающие люди предупредили, что именно в этот день загадочная планета Нибиру наконец-то столкнется с Землей и положит конец этой цивилизации. Поскольку апокалипсиса снова не случилось, его теоретики решили разъяснить основные моменты своего учения.

"А ведь мы вас предупреждали!", — торжествуя заявили в НАСА . Действительно, космическое агентство незадолго до «часа Х» обратилось к фанатам Нибиру — пояснив, что это все не более, чем запущенная в интернет утка. Ее просто не существует — ведь, если бы она была, астрономы всего мира давно бы за ней наблюдали, убеждали ожидавших конца света человеков ученые.

Но, как известно всем особо здравомыслящим представителям человеческой цивилизации, власти всегда что-то скрывают — поэтому НАСА не поверили. Разочарованных неслучившимся концом света адептов поспешил успокоить автор теории столкновения Земли с чужой планетой, христианский нумеролог Дэвид Мид

Оказывается, некоторые недобросовестные господа неправильно истолковали учение Мида. 23 сентября — просто точка отсчета начала катастрофических событий, и на небе появится «духовный знак». Приходит конец тому миру, каким мы его знаем, утверждает нумеролог.

5 октября «планета Х» полностью заслонит Солнце, Землю покроет тень. А 21 октября станет началом семилетнего периода «казней», утверждает Мид. Одним из таких наказаний в течение этого срока и будет столкновение с Землей гигантского астероида.

Предсказание Мида основано на неких «цифровых» или нумерологических кодах, скрытых в тексте Библии, особенно в Книге Откровения. По словам предсказателя, недавние катастрофические события — такие, как солнечное затмение, ураганы «Ирма» и «Харви» — лишь знамения приближающегося конца, пишет британская The Sun.