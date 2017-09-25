Ученые рассказали об опасности кипяченой воды

РЕН ТВ. Ученые выяснили, что кипятить воду может быть опасно для здоровья, передает

Исследовав водоемы в разных странах мира, группа специалистов из США, Великобритании и Австралии обнаружила, что вода в них содержит множество микрочастиц пластика.

По словам ученых, пластик не разлагается до конца, его остатки попадают в воду, а при кипячении выделяют большое количество токсинов.

Исследователи обнаружили частицы пластика в 83% проб водопроводной воды на разных континентах, а так как их размер не превышает двух миллиметров, очистные сооружения и фильтры не могут избавить воду от них.

Ученые все еще не знают, как микропластик влияет на здоровье человека. Они полагают, что он может вызывать импотенцию и сбой работы гормональных желез.

Тем не менее, специалисты заявляют, что альтернативы бутилированной и кипяченой воде нет: сырая вода может содержать еще более опасные для человека бактерии, химикаты и тяжелые соли.

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