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Ученые рассказали об опасности кипяченой воды
Исследовав водоемы в разных странах мира, группа специалистов из США, Великобритании и Австралии обнаружила, что вода в них содержит множество микрочастиц пластика.
По словам ученых, пластик не разлагается до конца, его остатки попадают в воду, а при кипячении выделяют большое количество токсинов.
Исследователи обнаружили частицы пластика в 83% проб водопроводной воды на разных континентах, а так как их размер не превышает двух миллиметров, очистные сооружения и фильтры не могут избавить воду от них.
Ученые все еще не знают, как микропластик влияет на здоровье человека. Они полагают, что он может вызывать импотенцию и сбой работы гормональных желез.
Тем не менее, специалисты заявляют, что альтернативы бутилированной и кипяченой воде нет: сырая вода может содержать еще более опасные для человека бактерии, химикаты и тяжелые соли.
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