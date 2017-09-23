Ископаемые останки объяснили отличия детей неандертальцев от детей человека

Ученые исследовали останки восьмилетнего мальчика, умершего 50 тысяч лет назад, и выяснили, что мозг детей неандертальцев очень долго продолжал увеличиваться в размерах, что не характерно для современных людей. С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале Science.



Археологи нашли кости неандертальского мальчика в одной из пещер на севере Испании, где он был погребен вместе с другими членами его семьи. Среди останков археологи нашли детские и взрослые зубы, несколько позвонков, ребра, фаланги пальцев кисти, кости ног и части черепа. Примерно в восьмилетнем возрасте мальчик погиб от неизвестных причин. Различий в скорости роста неандертальских детей и современных ученые не выявили. Однако обнаружили несколько своеобразных отличий: мозг ребенка еще не прекратил расти, а шейные позвонки напоминали позвонки современного ребенка 4-6 лет.



Мозг современных людей перестает расти примерно в семь лет. Мозг восьмилетнего неандертальского мальчика продолжал расти и составлял примерно 87,5% от размера мозга взрослого неандертальца.



По мнению ученых, с точек зрения роста и развития после рождения неандертальцы очень похожи на людей. Современные люди живут довольно «медленно» по сравнению с некоторыми другими приматами. Например, у шимпанзе появляется первый ребенок в возрасте 14 лет, и к шести годам этот ребенок начинает жить независимо. Однако останки неандертальского мальчика доказывают, что предки человека развивались еще медленнее современных людей. Это может означать, что неандертальцам приходилось заботиться и воспитывать своих детей еще дольше современных людей.