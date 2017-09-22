Ученые разгадали тайну острова Пасхи

Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур. Результаты исследования публикуются в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.



«Несмотря на почти полную изоляцию, жители острова Пасхи имели сложную социальную структуру и создали эти удивительные произведения искусства до того, как случились драматические события», — говорится в исследовании.



По данным исследователей, численность населения острова составляла примерно 17 тысяч человек. Для оценки численности жителей высчитывалось, сколько пригодных для культивации земель было на острове. Специалисты установили, что пригодными для посева были 19% территории Пасхи, где аборигены взращивали сладкий картофель. Учёным удалось смоделировать урожайность картофеля. Во время исследования эксперты учитывали различные погодные условия и содержание азота в земле. Полученные цифры они сравнили с показателями рождаемости и смертности.

