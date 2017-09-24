Опасное заболевание распространяется по планете

Новый мутировавший штамм устойчивой к антибиотикам малярии распространяется по Юго-Восточной Азии, он уже затронул Вьетнам и потенциально опасен для всего мира.

«Этот штамм с устойчивостью к лекарствам, идентифицированный сначала в Пайлине в западной Камбодже, была зафиксирован в северо-восточном Таиланде и южном Лаос. Теперь мы обнаруживаем его распространение на юге Вьетнама», — говорится в исследовании ученых из Университета Махидол, сообщает издание The Lancet

Переносчиком опасного штамма малярии PfPailin являются комары. Сейчас он распространился из Камбоджи в регион Меконга в юго-западной части Вьетнама. В 2008 году в Пайлине в Камбодже, была обнаружена резистентная к артемизинину (лекарство против тропической малярии, вызванной паразитом Plasmodium falciparum —прим. Рамлер) малярия Plasmodium falciparum C580Y (PfPailin). Позднее она приобрела резистентность к другим препаратам и распространилась на восток. Спустя 8 лет она достигла юга Вьетнама.

Врачи отмечают, что препараты во многих случаях оказались бессильны в борьбе с таким последствиями малярии, как лихорадка, желтуха, анемия и судороги.