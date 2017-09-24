Мутировавший штамм малярии распространяется по планете

Новый мутировавший штамм устойчивой к антибиотикам малярии распространился во Вьетнам. Вирус, передающийся от комаров в Юго-Восточной Азии, потенциально опасен для всего мира. Исследование ученых из Университета Махидол опубликовано в The Lancet.

Опасный штамм малярии PfPailin распространяется по Юго-Восточной Азии. Впервые штамм появился несколько лет назад в Камбодже и с тех пор распространился в Таиланд и Лаос. Теперь устойчивый к лекарствам штамм распространился из Камбоджи в регион Меконга в юго-западной части Вьетнама.

В Юго-Восточной Азии препараты оказались бессильны в борьбе с таким последствиями малярии, как лихорадка, желтуха, проблемы с органами, анемия и судороги в 60% случаев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что ежегодно 1,5 миллиона человек заражаются в Юго-Восточной Азии малярией, и более 600 из них умирают.

«Появление устойчивости к артемизинину (лекарству против малярии) у паразита Plasmodium falciparum затрудняет ликвидацию заболевания», — сообщают авторы исследования.

Особенно авторов статьи волнует перспектива распространения этого штамма в Африку, где наиболее распространены малярийные комары — переносчики малярийных плазмодиев. В настоящее время 92% всех случаев заболевания малярией происходят в Африке.