Назван легкий и эффективный способ продления жизни

Ученые из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин и продлевает жизнь. Статья специалистов опубликована в журнале The Lancet, пресс-релиз доступен на сайте издания New Scientist.



В масштабном исследовании приняли участие 130 тысяч человек из 17 стран. В ходе анкетирования добровольцы указали, как часто занимаются физическими упражнениями в течение недели. За состоянием здоровья испытуемых ученые следили почти семь лет, отмечая уровень заболеваемости и смертности.



Оказалось, что у людей, которые уделяют более 750 минут быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 36 процентов. По словам ученых, можно не заниматься бегом, плаванием или ходить в спортзал, а достаточно убираться дома или ходить пешком на работу. Если все будут следовать этим рекомендациям, то можно предотвратить восемь процентов смертей за каждые семь лет.

