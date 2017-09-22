Сутки до конца света: нумеролог назначил очередной Апокалипсис на 23 сентября

Американский нумеролог Дэвид Мид назвал очередную «точную» дату конца света. Апокалипсис назначен уже на эту субботу, 23 сентября. Об этом сообщают СМИ.

По мнению Мида, Земля погибнет от столкновения с таинственной планетой Нибиру. Об этом небесном теле известно еще из мифологии шумеров: там жили божества Аннунаки. На протяжении 20-го века миф о Нибиру поддерживали такие эзотерики, как Захария Ситчин, Алан Элфорд и Эрих фон Дейникен.

Согласно их космологическим выкладкам, Нибиру является девятой планетой Солнечной системы и вращается по очень вытянутой орбите. Согласно ряду версий, период ее обращения вокруг Солнца составляет несколько тысяч лет и каждое ее сближение с Землей несло нашей планете различные неприятности: войны, засухи, неурожаи, смерчи, землетрясения, провалы в земной коре.

В 2017 году, по прогнозам ряда конспирологов, Нибиру пройдет сквозь созвездие Девы и максимально сблизится с Землей, полностью перекрыв собой Солнце.

Дату Апокалипсиса — 23 сентября — нумеролог Дэвид Мид вычислил, изучая библейские писания. В частности, в Евангелие от Луки есть такие строки: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится».

Учитывая большое количество стихийных бедствий, произошедших в последнее время, конец уже близок, уверяет Мид. При этом не сомневается, что правительства земных государств в курсе грядущего, но не сообщают ничего людям, дабы избежать бессмысленной паники.

Официальная наука отрицает существование в Солнечной системе планеты, подобной Нибиру.