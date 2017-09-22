Студент-профессор получил 145 дипломов за 35 лет

Получить диплом — сложно, учёную степень — ещё сложнее. А что если их 145? Нереально! — скажете вы. Реально! — скажет индийский профессор Мутулумарасами Пратибан (Prathiban). За последние 35 лет он получил 145 дипломов и сотни научных степеней. Визитная карточка профессора поражает: только за последние несколько лет он приобрёл степени магистра в области права, искусства, коммерции, бизнес-администрирования и не меньше сотни других. Пратибан преподаёт более 100 дисциплин в разных колледжах города Ченнаи. И не собирается останавливаться на достигнутом.

55-летний профессор рассказывает, что он родился в обычной семье города Мадрасе и что в его молодости учёба считалась роскошью. Вспоминает, что когда учился в своём первом колледже, то был очень неорганизованным и проваливал все тесты, потому что хватался за множество предметов сразу. А в университете Мутулумарасами Пратибану были интересны абсолютно все предметы и все области науки, которые были ему доступны. Поэтому получив свой первый диплом, он вернулся и получил второй, а потом третий. И так 145 раз.

«Мне действительно нравится учится. В юности я мечтал о работе, которая позволила бы мне продолжать исследования. Сейчас я постоянно в процессе подготовки к экзаменам, успешно сдав которые я получу новую степень или диплом об окончании курсов», — рассказал «вечный студент».

Очень часто профессор Пратибан учится на нескольких курсах одновременно и так последние тридцать пять лет: «Вот уже много лет каждое воскресенье я сдаю экзамены или пишу очередную исследовательскую работу».

Можно подумать, что у профессора с таким багажом знаний отличная память. Однако это совсем наоборот. Партибан говорит, что плохо запоминает лица людей и маршруты, даже если ходит по ним каждый день. «Я не ношу в голове всё, что мне не так важно. Я держу свой разум спокойным», — объяснил профессор изданию Huffington Post.

Преподавать сотни различных предметов в разных колледжах тоже непросто. Пратибан рассказывает, что иногда заходит в класс и не помнит, чему он должен учить. «Но студенты никогда не жалуются», — смеётся он.

Жена Мутулумарасами Пратибана работает в банке и имеет девять учёных степеней. Его сын и дочь изучили инженерное дело и защитились на магистров. И только глава семейства не собирается останавливаться на 145 дипломах. И говорит, что в ближайшее время закончит столько курсов, сколько сможет: «Ведь в мире столько всего интересного!»