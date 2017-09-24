Уникальный двойной астероид обнаружили в NASA

Специалисты NASA при помощи телескопа «Хаббл» нашли в пределах Солнечной системы уникальный двойной астероид. Небесное тело, аналогов которому раньше не было, состоит из двух вращающихся друг вокруг друга астероидов, сообщает телеканал «360».

Объект, получивший название 288P, находится в поясе астероидов между Марсом и орбитой Юпитера. Астероид ведет себя крайне необычно: мало того что две его составляющих словно заперты на орбитах друг друга, небесное тело еще извергает водяной пар. Последнее свойственно для комет, преимущественно расположенных за орбитой Нептуна.

Каждая составная часть астероида достигает диаметра в километр и вращаются на удалении в 100 километров от другой. По мнению специалистов из немецкого Института Макса Планка, такое расстояние намного выше привычного.

Еще одной специфичностью 288P является вытянутость его орбиты. Эта характеристика также выделяет бинарный объект на фоне прочих аналогов.