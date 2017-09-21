Астрономы обнаружили уникальный бинарный астероид в Солнечной системе

С помощью космического телескопа «Hubble» группа астрономов наблюдала первый известный бинарный астероид, также классифицируемый как комета. Астрономы с помощью телескопа Hubble обнаружили уникальное явление в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые заметили уникальный астероид, не имеющий аналогов в Солнечной системе, пишет Phys.org.

Два астероида вращаются вокруг друг друга на расстоянии около 100 км и имеют кометные функции яркую оболочку и длинный хвост. Таким образом, первый бинарный астероид классифицировали как комету. Объект получил обозначение 288P. Отмечается, что год назад, в сентябре 2016 года он подходил достаточно близко к Земле, что позволило ученым его рассмотреть детально. По их мнению, 288P стал двойным около пяти тысяч лет назад. Специалисты полагают, что объект в будущем, скорее всего, разделится и оба тела продолжат разрушаться.