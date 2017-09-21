Российские ученые впервые вошли в список претендентов на нобелевскую премию



Имена доктора химических наук Георгия Шульпина и академика РАН Рашида Сюняева вошли в список наиболее цитируемых исследователей 2017 года, который составляет аналитическая компания Clarivate Analytics (ранее Thomson Reuters — специализируется в области наукометрии и научной аналитики). Этот список формируется специально для того, чтобы заранее вычислить претендентов на нобелевскую премию по количеству цитируемых работ, которые соотносятся с направлениями в науке и знаменитым "нобелевским" набором номинаций. В этом году в этот список впервые были включены российские исследователи: в области химии — Георгий Шульпин, старший научный сотрудник Института химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН, и в области физики — Рашид Сюняев, главный научный сотрудник ИКИ РАН, директор Института астрофизики Общества имени Макса Планка (Германия), приглашенный профессор Института высших исследований в Принстоне (США).

Георгий Шульпин является в данным момент ведущим научным сотрудником Института химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН. Индекс Хирша 51.



Область научных интересов — металлокомплексный катализ, — явление, когда при помощи маленького количество катализатора из вещества а в вещество в. Активация связей "углерод-водород" в насыщенных и ароматических углеводородах, окисление углеводородов. Разработал реакцию ароматических углеводородов с гексахлорплатинатами под воздействием нагревания, света или гамма-излучения с образованием металлоорганических соединений. Работал над созданием эффективных каталитических систем для окисления насыщенных углеводородов.



Среди результатов, полученных Р. А. Сюняевым, наиболее известны "стандартная" теория дисковой аккреции на черные дыры и нейтронные звезды (Шакура и Сюняев, 1973, 1976); формула Сюняева-Титарчука (1980) для спектра излучения, формирующегося при комптонизации низкочастотных фотонов в горячей плазме; предсказание влияния акустических волн в ранней Вселенной на угловые флуктуации реликтового излучения (акустические пики) и на пространственное распределение галактик — так называемые барионные акустические осцилляции (1970); "эффект Сюняева-Зельдовича" (1972), позволяющий использовать скопления галактик в качестве мощного инструмента наблюдательной космологии. По данным астрофизической базы данных НАСА ADS (Astrophysics Data System) на его работы в отечественных и зарубежных научных журналах сделано более 60 000 ссылок, а статья Н. И. Шакуры и Р. А. Сюняева (1973) является самой цитируемой статьей в мировой теоретической астрофизике (8 140 ссылок). Индекс Хирша равен 104.