Синоптики удивили прогнозом на зиму

В Росгидромете отметили, что прогнозы Гидрометцентра на отопительный период в последние 17 лет сбываются с вероятностью в 58-81%. В ближайшие полгода на большей части России температура воздуха будет держаться около средних многолетних значений или чуть выше них. С таким прогнозом на ближайшую зиму выступили синоптики. Как сообщает Российская газета, точность прогноза составляет 65-67%. В частности, на Урале декабрь, по сравнению с прошлым годом, будет более теплым. Заметно выше нормы будет декабрьская температура и на востоке Северо-Западного федерального округа.

Однако, жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области специалисты не порадовали. Последний месяц года в этих регионах морозы будут гораздо сильные, чем обычно. Январе на северо-западе Якутии и на востоке Таймыра выдастся теплым — с повышенной температурой, а в Сибирском федеральном округе — напротив — будет холоднее обычного.

В феврале жителей большей части Северо-Западного федерального округа, Таймыра тоже ждет комфортная погода — средняя месячная температура воздуха выше нормы. Такой же прогноз — ждет северо-запад Якутии, Амурскую область и юга Хабаровский край. В Росгидромете пояснили, что прогнозы Гидрометцентра на отопительный период в последние 17 лет сбываются с вероятностью в 58-81%. Ранее ведущий метеоролог Гисметео рассказал сайту телеканала Звезда об аномально холодной зиме, которая, по сообщениям, СМИ уже предсказана учеными.