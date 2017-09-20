Ученые выяснили, как секс связан с агрессией

Ученые выяснили, что самцы почти всех видов млекопитающих (кроме сурикатов и некоторых других коллективных видов животных), более агрессивны и сексуально активны, чем самки.



Специалисты обнаружили вязи между сексом и агрессией на уровне мозга у представителей обоих полов.



— Примерно 90 процентов исследований, посвященных агрессии, проводятся сегодня относительно самцов, а вот о самках в этом плане мало что известно. Оказалось, что клетки, управляющие половым влечением и агрессией, расположены у самок с разных сторон гипоталамуса. У самцов же эти клетки перемешаны и могут исполнять и ту, и другую функцию, — пояснил сотрудник американского университета Нью-Йорка Даюй Линь в интервью журналу Nature Neuroscience.



Ученые выяснили, что самцы почти всех видов млекопитающих (кроме сурикатов и некоторых других коллективных видов животных), более агрессивны и сексуально активны, чем самки. Специалисты считают, что это связано не просто с разным уровнем половых гормонов, но и с устройством мозга у представителей женского и мужского пола.



Научные деятели провели исследование на мышах. В результате выяснилось, что все формы агрессии и тяга к спариванию у них управляются одним и тем же набором нейронов в гипоталамусе. Однако отключение данной части мозга приводит самцов к безразличию не только к тому, что на их территорию могут вторгнуться конкуренты, но и к тому, что они не особо хотели спариваться. В свою очередь, принудительное включение данного участка мозга заставляло их действовать наоборот: атаковать сородичей, в числе которых могли быть и самки.



После этого исследования ученые решили проверить, характерны ли их выводы для самок. Выяснилось, что этой части грызунов в мозге нет такой области, как у самцов. Однако агрессией и тягой к продолжению рода у самок управляют два отдельных центра в различных частях гипоталамуса. По мнению экспертов, это связано с тем, что самцы и самки по-разному смотрят на спаривание.



Ученые также считают, что их выводы справедливы и для людей.

