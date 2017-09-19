Скончался Виктор Кременюк

Российский ученый-американист, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Кременюк 18 сентября умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института США и Канады РАН.

Коллектив института выразил соболезнования родным и близким ученого.

«За годы работы в ИСКРАН В. А. Кременюк стал одним из крупнейших отечественных специалистов в области современных международных отношений и вошел в избранный круг ведущих экспертов-конфликтологов международного уровня. <…> Коллеги высоко оценивали научные, педагогические, а также человеческие качества, такие как справедливость, отзывчивость, душевная щедрость и доброта», — отмечается в сообщении.

Виктор Кременюк работал в институте США и Канады с 1970 года. Он издал более 30 научных трудов, включая 11 индивидуальных монографий, изданных на иностранных языках за рубежом. В 2002 году он был удостоен первой премии Института урегулирования конфликтов в Нью-Йорке за изданную на английском языке монографию «Международные переговоры». В 2007 году политолог был признан Международным биографическим центром (Кембридж, Великобритания) одним из двух тысяч выдающихся интеллектуалов XXI века за выдающийся вклад в области образования и госуправления.