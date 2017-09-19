В NASA оценили вероятность столкновения Земли и планеты Нибиру

Ученые из Национального космического агентства (NASA) оценили вероятность столкновения Земли и планеты Нибиру.

О возможно катастрофе, которая якобы должна уничтожить человечество, говорил американский футуролог Дэвид Мид. Он предположил, что планеты столкнутся 23 сентября.

По словам ученых, планета Нибиру не представляет угрозы для землян. Специалисты уточнили, что Нибиру находится в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Она пересекает Солнечную систему раз в 3600 лет, передает «Область культуры».