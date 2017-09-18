Астероид вдвое больше Челябинского метеорита летит к Земле

Астероид вдвое больше Челябинского метеорита летит в сторону Земли. Астероид 2012 ТС4 должен пролететь всего лишь в 44880 километрах от Земли.

По словам астронавтов, это очень маленькое расстояние, сообщает Ura.ru.

"Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли", — заявили на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.

По словам ученых, скорость, с которой летит астероид, составляет 27 540 км в час.

Стоит отметить, что челябинский метеорит, который упал в 2013 году, был вдвое меньше, чем этот.