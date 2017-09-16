Раскрыт секрет вредных котов

Не стоит слишком рано отрывать котят от кошки, предостерегают ученые — это делает их агрессивными и склонными к стереотипному поведению. Отлучение от материнского молока после 12 недель позволит минимизировать риск проблем с поведением.

Раннее отлучение от матери делает кошек более агрессивными и склонными к стереотипному поведению — повторяющимся однотипным действиям, выяснили финские ученые. Считается, что отнимать котят от матери следует в 12 недель. Исследователи предлагают увеличить период грудного вскармливания еще на две недели — по их мнению, это должно улучшить качество жизни кошек. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Кошки — самые популярные животные-компаньоны, и все больше людей интересуется, как улучшить жизнь домашнего любимца.

Одной из тем дискуссий, ведущихся на международном уровне, является возраст, в котором котят отлучают от материнского молока и передают новым хозяевам.

В Финляндии заводчикам рекомендуется делать это не ранее, чем в 12 недель, во многих других странах, например, США, считается, что и восьми недель грудного вскармливания вполне достаточно.

Как считалось ранее, период социализации у кошек заканчивается в восемь недель, и дальнейший социальный опыт мало влияет на их поведение.

«Мы обнаружили, что изменения в поведении кошек могут происходить и после рекомендованного для отлучения от груди возраста. Я и сама люблю кошек, исследование подтверждает мои собственные наблюдения относительно важности этого возраста. Думаю, его повышение сыграло бы положительную роль», — рассказывает Милла Ахола, одна из авторов работы.

Влияние возраста отлучения от груди на дальнейшее поведение уже изучалось для других животных, но с кошками такое исследование было проведено впервые.

«Мы нашли простой способ сделать жизнь кошек лучше, — говорит профессор Ханнес Лохи. — Мы предлагаем увеличить возраст отлучения на две недели. В мире очень много кошек (только в Европе больше 100 млн домашних кошек) и проблемы с поведением весьма распространены. Такая мера может оказать значительное влияние на благополучие кошек и их владельцев в глобальном масштабе».

В исследовании использовались полученные ранее группой Лохи данные о состоянии здоровья и особенностях поведения почти шести тыс. кошек 40 разных пород — самая обширная база данных о поведении кошек в мире.

Согласно этим данным, проблемы с поведением возникают у кошек чаще, чем можно было бы предположить — более чем у 80% они проявлялись умеренно, а у 25% носили серьезный характер.

Такие проблемы включают в себя агрессию, чрезмерный уход за собой, патологическую застенчивость и обсасывание шерстяных и просто мягких пушистых изделий, например, одеял, халатов или игрушек. Агрессию к другим кошкам проявлял 41% животных, обсасывали вещи 32%. Стереотипное поведение, как отмечают исследователи, может возникать из-за дисфункции нервной системы. Сказывается ранее прекращение грудного вскармливания и на памяти и познавательных навыках — такие животные хуже обучаемы и плохо усваивают социальные навыки.

Кошки, которых отняли от груди в возрасте до 8 недель, чаще проявляли агрессию и стереотипное поведение.

Увеличение этого возраста способствовало уменьшению риска развития поведенческих проблем — кошки, отнятые от груди в возрасте 14 недель, испытывали такие проблемы намного реже», — объясняет Ахола.

Исследования других животных показывают сходные результаты — среди грызунов, обезьян и норок раннее отлучение от матери также приводит к более высокой вероятности развития стереотипного поведения и агрессии. Подобное явление было обнаружено и у людей.

«Эти изменения в поведении также связаны между собой. Мы обнаружили, что повышенная агрессия коррелирует с повышенным уровнем стереотипного поведения.

Влияние раннего отлучения от груди проявляется в виде стереотипного поведения и агрессии, вероятно, из-за изменений в нейромедиаторах базальных ганглиев», — предполагает Лохи.

Кошачья агрессия может обернуться серьезными проблемами. Так, недавно молодой бельгиец едва не остался импотентом после того, как его поцарапал домашний кот. Эректильную дисфункцию и другие неприятные симптомы — боль в яичках, жар, сильное потоотделение — вызвала бактерия Bartonella henselae, возбудитель так называемой лихорадки кошачьих царапин.

Это острое инфекционное заболевание, возникающее после укусов и царапин кошек, для него характерно воспаление лимфатических узлов, лихорадка и интоксикация.

В особо тяжелых случаях инфекция приводит к появлению опухолей в мозге и смерти пациента.

Мужчине помог курс антибиотиков — после него симптомы прошли и эрекция вернулась.