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"Роскосмос" показал завораживающее фото "Глаза Сахары", сделанное с орбиты
На официальной странице госкорпорации "Роскосмос" в микроблоге Twitter появилась фотография знаменитого геологического образования в Марокко.
Посреди африканской пустыни расположился "Глаз Сахары", который запечатлел с орбиты космонавт Сергей Рязанский.
"В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса — диаметр около 50 км", — говорится в комментарии к снимку.
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