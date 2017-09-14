"Роскосмос" показал завораживающее фото "Глаза Сахары", сделанное с орбиты

На официальной странице госкорпорации "Роскосмос" в микроблоге Twitter появилась фотография знаменитого геологического образования в Марокко.

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Сен 14 2017 в 11:14 PDT

Посреди африканской пустыни расположился "Глаз Сахары", который запечатлел с орбиты космонавт Сергей Рязанский

"В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса — диаметр около 50 км", — говорится в комментарии к снимку.