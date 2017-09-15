NASA показало последний снимок Cassini

Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте последний кадр, который передал на Землю аппарат Сassini перед сгоранием в верхних слоях атмосферы Сатурна.

NASA

На последнем снимке отчетливо видны слои атмосферы, в которых сгорел аппарат.

Космический зонд Cassini прекратил свое существование сегодня в 13:31 по мск, сообщают в агентстве, однако последний сигнал аппарата достиг Земли лишь через 84 минуты.

Аппарат провел на орбите Сатурна 13 лет и за это время смог сделать более полумиллиона снимков планеты, а также ее спутников Энцелада и Титана.