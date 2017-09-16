Создан жиросжигающий нанопластырь

Ученые разработали кожный пластырь, который превращает белую жировую ткань в бурый жир, способный быстро разлагаться, обеспечивая организм дополнительной энергией. По словам исследователей из Медицинского центра Колумбийского университета и Университета Северной Каролины, пластырь поможет избавиться от жировых складок и вылечить нарушения обмена веществ, такие как ожирение и диабет. Исследование опубликовано в ACS Nano.

«Существует несколько препаратов, превращающих белый жир в бурый. Но все они представлены в виде таблеток или инъекций. В результате лекарство действует на все тело, что ведет к побочным эффектам, например, расстройству желудка и ломкости костей. Наш пластырь позволяет лекарству проходить непосредственно в жировые ткани», — сообщил автор исследования Ли Цян.

Сначала лекарство помещается в наночастицы диаметром 250 нанометров (нм). (Человеческий волос, для сравнения, имеет ширину около 100 тысяч нм.) Затем наночастицы вводятся в пластырь площадью 1 см², содержащий десятки микроскопических игл. При нанесении на кожу иглы безболезненно ее протыкают и постепенно выпускают лекарство из наночастиц в подкожную ткань.

Эффективность нового пластыря исследователи проверили на мышах, страдавших от ожирения. На одну сторону живота ученые прикрепили мышам пластырь с наночастицами, а на другую — обычный пластырь. Каждые три дня на протяжении четырех недель биологи меняли пластырь.

Результаты показали, что жировая масса на той стороне живота, где был лечебный пластырь, сократилась на 20%. Кроме того, у грызунов с нанопластырем уровень сахара в крови заметно снизился.

Ученые планируют найти наиболее эффективную комбинацию лекарств для наночастиц и протестировать пластырь на людях.