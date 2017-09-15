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Назван самый смертоносный вирус на Земле
Ученые назвали вирус, являющийся главной причиной смерти людей на планете. Как сообщает журнал Lancet, им оказался вирус гепатита.
За 40 лет наблюдений на долю различных инфекций пришлось 19,4% всех смертей, число их при этом только растет. Специалисты связывают это с ростом населения и ухудшением стандартов здравоохранения.
Главной же причиной смертей среди инфекционных заболеваний оказался вирусный гепатит — за последние годы он лишил жизни около 1,34 миллиона человек.
Второе место в этом списке занял туберкулез (1,2 миллиона жертв), третье — ВИЧ (около 1 миллиона), четвертое — малярия (719 тысяч).
Президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор заявил, что подобные выводы вызывают злость, но не удивление. «Подобный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты ведущих стран», — сказал он.
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