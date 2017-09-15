Шнобель-2017: жидкие коты и дудка от храпа



Гарвардском университете (США) состоялось объявление лауреатов Шнобелевской премии — международной награды за исследования сомнительной научной ценности. 27-я церемония награждения вновь прошла в зале на 1100 мест, украшенном бумажными самолетиками.



Как и ранее, каждый номинант получил в награду 10 трлн зимбабвийских долларов. Вручали награды лауреаты Нобелевской премии Эрик Маскин (экономика, 2007), Оливер Харт (экономика, 2016) и Рой Глаубер (физика, 2005).

На речь каждому лауреату Шнобелевской премии было отведено всего 60 секунд.



По истечении этого времени восьмилетняя девочка произносила: «Пожалуйста, хватит. Мне скучно».



Она повторяла эти слова, пока лауреат, наконец, не замолкал.



Премии по физике удостоился Марк-Антуан Фардин, доказавший, что кошки — это жидкость.



«В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится», — поясняет ученый в своем исследовании «О реологии кошек», сопровождая свои слова наглядными иллюстрациями. Также он отмечает, что более взрослые кошки растекаются быстрее, чем котята.



Премия мира досталась команде, выяснившей, что игра на диджериду помогает справиться с синдромом обструктивного апноэ во сне — частых, по 10-15 в час, остановках дыхания во время сна, а также позволяет избавиться от храпа.



Диджериду — это музыкальный духовой инструмент австралийских аборигенов. 25 добровольцев, страдавших от апноэ, сопровождавшегося храпом, на протяжении четырех месяцев играли на нем по 5-6 дней в неделю по 25 минут.



Когда исследовали оценили состояние испытуемых, оказалось, что частота приступов апноэ значительно снизилась, стал реже появляться храп и сон стал менее беспокойным.



Авторы работы связывают такой эффект с тренировкой верхних дыхательных путей.



Исследователи сравнили результаты игры на диджериду с результатами лечения при помощи искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением — наиболее популярным способом борьбы с апноэ. Упражнения с музыкальным инструментом, как оказалось, давали не намного худший эффект. Впрочем, это потому, что испытуемые играли на диджериду лишь непродолжительное время, считают авторы работы. Более интенсивная терапия с диджериду по их мнению должна дать лучшие результаты.



Премию по экономике получили исследователи, изучившие, как контакт с живым крокодилом влияет на тягу человека к азартным играм. Участники, 62 мужчины и 41 женщина, должны были делать ставки в электронной версии слот-машин — игровых автоматов, в которых можно выиграть деньги при выпадении определенной комбинации символов.



Части из них перед тем, как делать ставки, предлагалось подержать на руках метрового крокодила.



Его челюсти были связаны, однако участников предупредили, что крокодил может их сильно оцарапать.



Те добровольцы, которые испытали от необходимости держать на руках крокодила сильные негативные эмоции, делали маленькие ставки. А вот ставки тех, кого хищное животное не слишком напугало, наоборот были выше, чем у контрольной группы. Те игроки, которые в прошлом испытывали проблемы с азартными играми, делали ставки чаще, до пяти раз за минуту, в то время как остальные игроки — в среднем 4,3 раза.



некоторые игроки (особенно те, у кого были проблемы) воспринимали эмоциональное возбуждение, вызванное контактом с хищником, как чувство грядущей победы.





«Почему у стариков большие уши?», — так называлось исследование, автор которого получил премию по анатомии. Исследование было проведено еще в 1995 году. Проанализировав размеры ушей двух сотен человек в возрасте от 30 до 93 лет Джеймс Хиткот установил, что с годами уши продолжают расти в среднем на 0,2 мм в год.

Лауреатов премии по биологии заинтересовало, как у самок пещерных насекомых появились пенисы, а у самцов — вагины.



Пенисовидный отросток (гиносома) у самок насекомых рода Neotrogla составляет до 15% общей длины тела, при спаривании, которое длится до 70 часов, она вводит ее в тело самца через фаллосому — трубковидную вагину. Это единственный известный род, в котором у самок и самцов так сильно изменилась анатомия и половые роли.



На гиносоме находятся характерные наросты — они могут выполнять как стимулирующую роль, так и удерживать самца во время спаривания.



Как считают исследователи, основная причина таких изменений — необходимость самки получить как можно большее количество эякулята.



С помощью гиносомы она может удерживать самца столько, сколько ей нужно.



Премию по гидродинамике получила команда, решившая проверить бытовое предположение о том, что кофе выплескивается из кружки при попытке перенести ее в другое место исключительно из-за слишком большого количества жидкости.



Наполнив кофе бокал для вина и обычную кружку, ученые подвергли обе емкости колебаниям, имитирующим неспешную ходьбу. Находившийся в бокале кофе значительно расплескался, с чашкой таких проблем не наблюдалось. Однако когда исследователи ускорили темп «шагов» в два раза, жидкость поменяла свое поведение — теперь кофе в бокале оставался практически неподвижным, а в кружке то и дело выплескивался через край.



Оказалось важно и то, как держать кружку. Поэкспериментировав, ученые установили, что наиболее подходящий способ — обхватить чашку ладонью сверху.



Также эффективно оказалось ходить задом наперед. Такой способ передвижения в достаточной степени гасил колебания жидкости в кружке. Но использовать его ученые не рекомендуют — велик риск упасть, споткнуться или врезаться в кого-то, кто тоже будет идти с кружкой кофе спиной вперед.





Премия в области питания досталась ученым, впервые обнаружившим, что мохноногие вампиры не прочь отведать человеческой крови. Эта небольшая летучая мышь питается в основном кровью птиц, иногда может нападать на скот. Ранее «Газета.Ru» уже писала об этом исследовании.

Изучив фекалии мышей, обитающих в лесах на северо-востоке Бразилии, исследователи выявили в них ДНК курицы и человека.



Ученые связывают такие изменения в рационе мышей с уменьшением количества диких птиц в регионе.



Премию в области медицины получила группа исследователей, которые с помощью сканирования мозга выяснили, какие участки мозга отвечают за нелюбовь к сыру.



В исследовании приняли участие более 300 мужчин и женщин. Для начала они заполнили опросники, в которых указали, какие продукты им нравятся, а какие — нет. Всего список содержал более 75 наименований, разбитых по категориям. Кроме сыров там значились колбасные изделия, мясо, рыба, овощи, фрукты, десерты. Далее участники прошли через функциональную МРТ, во время которой исследователи показывали им фотографии продуктов и предлагали понюхать растворы с соответствующими запахами.



Изучив результаты МРТ людей, в опроснике сообщивших о своем отвращении к сыру, исследователи обнаружили: когда те смотрели на сыр и чувствовали его запах, у них были более активны элементы базальных ганглиев — белый шар черная субстанция.



Очевидно, эти части мозга, задействованные в системе вознаграждения, участвуют также и в регуляции чувства отвращения.



Кроме того, у них была снижена активность вентрального паллидума, ключевого элемента системы вознаграждения.



Премия в области когнитивных наук была присуждена группе исследователей, выяснивших, что монозиготные близнецы не всегда могут понять, кто из них изображен на фото. Они предполагают, что это может влиять на убеждения близнецов относительно себя и окружающих.



И, наконец, премия в области акушерства досталась ученым, доказавшим, что плод более активно реагирует на музыку, если проигрывать ее во влагалище матери, а не у поверхности живота.



Чтобы выяснить это, они провели эксперимент на 106 женщинах на 14-39 неделях беременности, во время проигрывания музыки отслеживая выражение лица плода с помощью УЗИ.