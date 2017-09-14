Исследователи из Квинслендского университета в Австралии обнаружили около восьми тысяч новых микроорганизмов, относящихся к бактериям и археям. Об этом сообщает научный портал ScienceAlert со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature Microbiology.



Большинство найденных одноклеточных — 98-99 процентов — относятся к экстремофилам, то есть существуют в условиях, не подходящих для жизни других организмов. К примеру, они могут обитать в водоемах с высокой кислотностью, соленостью или щелочностью.



Ученые, используя методы метагеномики, обнаружили ДНК, не соответствующие уже установленным и хранящимся в базах данных геномам. Всего было найдено 7280 бактериальных и 623 археальных геномов.