NASA отправит экспедицию на Марс в течение 20 лет

В ближайшие 20 лет NASA отправит экспедицию на Красную планету, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Директор NASA считает, что самыми сложными будут технические вопросы, для решения которых нужно будет много денег.

Также существующие ракеты пока очень медленные и ненадежные, поэтому их еще нельзя отправлять на Марс.

В NASA считают, что человечество должно все-таки побывать на Марсе, так как только таким образом можно узнать, пригодна ли эта планета для жизни.