Ученые не дорожают

По расходам на науку РФ, как и двадцать лет назад, десятая в мире

По оценке Высшей школы экономики , за последние 20 лет место России по валовому уровню расходов на научные инвестиции не изменилось. По объему таких бюджетных затрат страна занимает десятую позицию в рейтинге, на первых местах которого — США, Китай и Япония. По показателю относительных расходов на науку — в процентах от ВВП Россия еще ниже, на 35-м месте.

Россия занимает десятое место в мире по объему бюджетных затрат на научные инвестиции — к такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, оценив расходы РФ и других стран за 2016 год. В прошлом году объем затрат российского бюджета на исследования и разработки (ИР) достиг 943,8 млрд руб., или $37,3 млрд, по паритету покупательной способности. На первом месте рейтинга — США ($502,9 млрд), далее идут Китай ($408,8 млрд) и Япония ($170 млрд). Также в первую десятку рейтинга (кроме России) входят Германия ($114,8 млрд), Южная Корея ($74,1 млрд), Франция ($60,8 млрд), Индия ($50,3 млрд), Великобритания ($46,3 млрд) и Бразилия ($38,4 млрд).

Согласно этим данным, с 1995 года позиции России по уровню затрат на ИР не изменились. Наиболее существенно улучшил свое положение в рейтинге Китай, поднявшись с седьмого на второе место благодаря ежегодному приросту затрат на ИР в среднем на 16,7%. Япония в свою очередь сместилась со второго на третье место, а Германия — с третьего на четвертое. При этом переместились из первой во вторую десятку Италия и Канада (12-е и 13-е места соответственно).

Как отмечается в докладе, тенденция динамики затрат на ИР в России последних двух десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик мира. Если в России расходы на науку за 1995–2016 годы выросли в 2,6 раза (в постоянных ценах), то суммарные затраты на ИР в странах ОЭСР за этот же период увеличились в 1,9 раза, в странах ЕС — в 1,8 раза. Вместе с тем в ряде стран, включая быстрорастущие экономики, расходы росли быстрее. Например, Китай увеличил затраты за тот же период в 21,9 раза, Южная Корея — в 4,5 раза. Израиль — в 3,7 раза.

По относительному, а не абсолютному показателю — удельного веса затрат на науку в ВВП — Россия (с 1,1% ВВП) отстает от развитых стран существеннее. По этому показателю РФ находится на 35-м месте в мире. В пятерку лидеров входят Израиль (4,25%), Южная Корея (4,23%), Швейцария (3,42%), Япония (3,29%) и Швеция (3,28%). США и Китай, лидирующие по объему внутренних затрат на ИР, по их доле в ВВП занимают соответственно 11-е и 18-е места (2,79 и 2,07%).

Отметим, исследование ВШЭ в очередной раз демонстрирует, что ни валовые, ни подушевые показатели расходов на ИР сами по себе не обеспечивают какому-либо государству результатов, которые можно оценивать как «ведущие позиции в мировой науке». В качестве такого рода показателя с большей вероятностью могли бы выступать цифры накопленных инвестиций в ИР за длительные периоды, в течение десятилетий — это обстоятельство неплохо объясняет, например, ведущие позиции ученых Великобритании, тратящей сравнимые с РФ средства на ИР и в подушевом, и в валовом измерении. Впрочем, в популярном в России меме «британские ученые», вероятно, в какой-то степени отразилось ограниченное в последние годы в сравнении с США финансирование британской академической науки.

Анастасия Мануйлова