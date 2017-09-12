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СМИ: В Китае создан нарушающий законы физики двигатель
Китайские специалисты разработали рабочий образец двигателя EmDrive, при работе которого создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии, сообщает Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2. Как утверждает издание, EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний, передает РИА «Новости».
Предполагается, что в ближайшее время двигатель будет испытан в космосе. Китайские ученые полагают, силовая установка на базе такого двигателя позволила бы человечеству добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев.
Напомним, в последние годы ученые занимаются вопросом создания безэлектродного плазменного ракетного двигателя. При создании такого двигателя разработчикам придется решить вопросы оптимизации плазменных процессов, разработки высокочастотного генератора, криогенных магнитных систем, а также систем питания и управления двигателем.
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