Итальянские ученые при помощи алгоритма, найденного в скрытом сегменте интернета, расшифровали письмо "одержимой дьяволом" монахини Марии Кросифиссы делла Кончесионе. Об этом сообщает La Stampa.

Урожденная Изабелла Томаси с 15 лет пребывала в бенедиктинском женском монастыре. Однажды утром в 1676 году она проснулась с перепачканными чернилами руками и лицом. На столе лежал листок с загадочным текстом. Мария поведала, что в нее якобы вселился дьявол, который ее рукою и написал манускрипт.

Более трех столетий текст не могли расшифровать. И вот исследователи из научного центра "Людум" в Катании (Ludum Science Center) заявили, что им удалось это сделать. Они использовали алгоритм для дешифровки, найденный в скрытом сегменте интернета DarkNet. Текст оказался сумбурным. Он написан с использованием нескольких языков.

Рукопись посвящена размышлениям об отношениях между Богом, дьяволом и человеком. Так, сестра Мария написала, что "Бог был изобретен человеком", и "эта система ни для кого не работает". Текст содержит и такую фразу: "Бог считает, что может освободить смертных".

"Вероятно, Мария была талантливым лингвистом, — говорит директор центра "Людум" Даниэле Абате. — Текст она написала на языке собственного изобретения, смешав известные ей алфавиты. Каждый символ хорошо продуман и структурирован. Но дьявол, конечно, был только в ее голове".

Исследователи установили, что монахиня была хорошо знакома с латынью, древнегреческим и руническим алфавитом. Считается, что Мария получила еще два "послания от дьявола", но не стала их записывать. По мнению ученых, она страдала от шизофрении или биполярного расстройства.

Кстати

"Письмо дьявола" хранится в кафедральном соборе сицилийского города Агридженто. Его копия находится бенедиктинском монастыре Пальма-ди-Монтекьяро, в котором проживала Мария.