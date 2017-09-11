Экипаж МКС получил команду уйти в укрытие

Космонавты МКС 10 сентября получили команду «алерт», которая дается при необходимости перейти в укрытие. Об этом РИА Новости сообщил глава НИИ ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

Команду "алерт" экипаж получил 10 сентября во время очередной вспышки на Солнце. По словам профессора Панасюка, когда космическая станция проходила мимо Солнца, «начали возрастать протонные события и радиационное облучение».

Это уже четвертая вспышка на Солнце с начала сентября. Одна из них, произошедшая 6 сентября, оказалась мощнейшей за последние 12 лет.