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Экипаж МКС получил команду уйти в укрытие
Фото: NASA
Космонавты МКС 10 сентября получили команду «алерт», которая дается при необходимости перейти в укрытие. Об этом РИА Новости сообщил глава НИИ ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.
Команду "алерт" экипаж получил 10 сентября во время очередной вспышки на Солнце. По словам профессора Панасюка, когда космическая станция проходила мимо Солнца, «начали возрастать протонные события и радиационное облучение».
Это уже четвертая вспышка на Солнце с начала сентября. Одна из них, произошедшая 6 сентября, оказалась мощнейшей за последние 12 лет.
Экипаж МКС на данный момент составляют россиянин Сергей Рязанский, итальянец Паоло Несполи и американец Рэндолф Брезник.
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