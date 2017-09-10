Эксперт рассказал о возможности спрогнозировать извержение супервулкана



Профессор кафедры петрологии МГУ , доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов рассказал о возможности спрогнозировать извержение супервулкана.

Он назвал извержение супервулканов периодическим закономерным процессом.



«Возможно, единственное, мы можем сказать, что извержение будет, но не всегда — какой оно будет силы. А сам процесс подготовки к извержению фиксируется и заранее прогнозируется. Но величины времени — это месяцы, может недели. Мы можем сказать, что Йеллоустоун не будет извергаться в ближайшие три месяца, но будет ли он извергаться через 10, 100 или 1000 лет — этого мы сказать не можем», — заявил Плечов.

