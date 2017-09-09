Шестую вспышку на Солнце зафиксировали ученые

Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала еще одну вспышку на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба NASA.



По данным американского космического агентства, вспышке, которая стала уже шестой за последние дни, присвоена категория M8.1. На этот раз корональный выброс массы оказался мощней предыдущих в 10 раз.





Изменения на поверхности Солнца, произошедшие на этой недели, стали причиной нарушений радиосвязи приема сигналов GPS, написала «Газета.ru»

Ранее стало известно, что одна из солнечных вспышек вызвала сильнейшую магнитную бурю на Земле. Мощность бури специалисты оценили в четыре балла из пяти возможных.