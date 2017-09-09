Старость - не радость: ученые установили причину падения уровня IQ человечества

Ученые пришли к выводу, что за последние 30 IQ человечества неуклонно снижается. Это происходит из-за увеличения среднего возраста популяции, при этом некоторые формы памяти и интеллекта угасают с возрастом быстрее, чем прочие.

С начала 30-х годов 20 века специалисты отмечали постоянный рост коэффициента интеллекта у каждого нового поколения — на 3 пункта за десятилетие. Так продолжалось почти сто лет, однако примерно 30-40 лет назад начал проявляться обратный эффект. Теперь уровень IQ падает со скорость 7 пунктов за столетие.

Размышляя над причинами такого эффекта, ряд ученых пришли к выводу, что человечество глупеет из-за того, что люди с развитым интеллектом реже оставляют потомство. Однако далеко не все специалисты с этим согласились.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона проанализировали результаты «половинок» тестов IQ, измеряющих два разных типа памяти. Анализ показал, что краткосрочная память в последние 40 лет продолжала улучшаться, тогда как рабочая память, наоборот, стремилась к ухудшению.

Ученые считают, что такое совпадение не случайно: рабочая память работает у пожилых людей хуже, чем у детей и взрослых. В то же время эпизодическая память с возрастом ухудшается не настолько сильно и пожилые люди в этом мало отличаются от молодежи.

Таким образом снижение общемирового уровня IQ может быть связано с тем, что население развитых стран стремительно стареет. В то же время, специалисты допускают возможности того, что человечество просто достигло своего «потолка» и дальнейший рост средних уровней IQ невозможен.