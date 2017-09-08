Учёные: в тёплых пещерах под ледниками Антарктиды процветает жизнь

Исследователи продолжают изучать Антарктиду, которая хранит ещё немало тайн. Например, не так давно здесь были обнаружены образцы древнейшего льда возрастом 2,7 миллиона лет. Кроме того, изучение антарктических озёр помогло раскрыть секрет происхождения вирусов.



Новое открытие сделала команда из Австралийского национального университета. Её исследование показало, что под ледниками Антарктиды в тёплых пещерах могут обитать растения и животные.



Работа велась на самом южном острове планеты — острове Росса. На нём располагается действующий вулкан (тоже самый южный на Земле) под названием Эребус. А вблизи этого вулкана под действием пара образовались обширные пещерные системы.



По словам ведущего автора работы Керидвен Фрейзер (Ceridwen Fraser), анализ образцов почвы, взятых в этом регионе, показал наличие следов ДНК водорослей, мхов и беспозвоночных (членистоногих, нематод, малощетинковых червей). Следы их присутствия найдены как на подлёдных, так и на открытых участках.



"Внутри пещер бывает действительно тепло — до 25 градусов по Цельсию. Вы можете носить футболку там, и вам будет довольно комфортно. Рядом с пещерными "ртами" много света, и часть его просачивается вглубь некоторых пещер, отчего верхний слой льда в них становится совсем тонким", — рассказывает Фрейзер.



Большая часть ДНК, обнаруженная её командой, принадлежит растениям и животным, которые ранее находили и в других частях Антарктиды. Однако несколько фрагментов ДНК учёным оказались не знакомы: их просто не удалось идентифицировать. Специалисты полагают, что эта ДНК может принадлежать ранее неизвестным животным и растениям.



Теперь всё внимание исследователей будет сосредоточено на поиске самих носителей ДНК. "Следующие шаги состоят в том, чтобы более внимательно изучить пещеры и найти живые организмы. Если они существуют, это открывает дверь в захватывающий новый мир", — отмечает соавтор работы Лори Коннелл (Laurie Connell) из Университета Мэна (США).



Такая перспектива кажется вполне реальной, поскольку ранее в антарктических вулканических пещерах были найдены разнообразные бактериальные и грибные сообщества. Поэтому вполне может быть, что и более сложные формы жизни обосновались в тех же пещерах, добавляет ещё один автор работы профессор Крейг Кэри (Craig Cary) из Университета Вайкато (Новая Зеландия).



Исследователи отмечают, что Антарктида богата вулканами: только активных насчитывается более 15 (и постоянно обнаруживаются новые). Не исключено, что многие из них имеют по соседству такие же системы подлёдных пещер. Самым большим сюрпризом было бы найти взаимосвязь между этими пещерами — тогда можно будет говорить о сложных экосистемах и биоразнообразии ледяного континента.



Более подробно исследование антарктических пещер описывается в специализированном научном издании Polar Biology.

