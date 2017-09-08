Британские СМИ приняли камень из России за «потерпевший крушение НЛО»

Западные СМИ приняли камень необычной формы, найденный в России, за «потерпевший крушение НЛО».

Британский таблоид The Daily Express со ссылкой на группу уфологов Secureteam10 заявил, что сотрудники одной из горнодобывающих компаний в России обнаружили «потерпевший крушение НЛО».

То, что таблоид принял за «НЛО», представляет из себя диск, чей диаметр составляет около 1,2 м.

Необычный предмет был обнаружен рабочими горнодобывающей компании недалеко от Волгограда на глубине около 40 метров.

ТК "ЗВЕЗДА"

Несмотря на то, что объект действительно внешне напоминает «летающую тарелку», на самом деле это обычный камень, чей вес составляет около 200 кг.

По мнению ряда специалистов, необычную форму камень приобрел в резултате природного явления, называемого конкрецией.

Данное явление предполагает, что в пространство между частицами того или иного минерала проникает осадок минерального цемента, в результате чего могут образовываться камни яйцевидной или сферической формы.