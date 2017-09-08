Ученые заявили о сжигании линии поля Земли ударной волной от Солнца



Выброс массы от вспышки на Солнце класса X9.3 достиг планеты раньше ожидаемого срока и в настоящее время «сжигает» линии поля Земли. Как говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), облако плазмы достигло Земли раньше планируемого срока.



«Выброс массы от вспышки X9.3 достиг Земли. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось», — передает РИА «Новости» сообщение ФИАН.

По данным ученых, направление магнитного поля выброса является неблагоприятным для нашей планеты — поле направлено противоположно земному, и в настоящий момент «сжигает» линии поля Земли.



Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что на Солнце зафиксирована новая мощная вспышка класса X, ее максимум приходился на 11.00 мск.