Ученые зафиксировали мощную магнитную бурю

После вспышек на Солнце на Земле зафиксировали четырёхбалльную магнитную бурю, сообщает РИА Новости

Буря оценивается уровнем 4 по 5-балльной шкале. Сила бури примерно в десять раз выше, чем изначально ожидали ученые.

Буря покрывает обширную зону "по направлению к полюсу от 50 градусов магнитной широты", то есть практически всю территорию РФ. В область влияния бури не попадают регионы юга России и приграничные с Казахстаном, Монголией и Китаем области.

Ранее в пятницу на Солнце произошла третья мощная вспышка. Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. 6 сентября произошла вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.