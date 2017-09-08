Третья вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла третья вспышка, которую относят к максимальному классу Х, сообщает РИА Новости

Вспышка произошла в 11:00 мск.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. 6 сентября произошла вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

В результате вспышек на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила бури примерно в десять раз выше, чем изначально ожидали ученые.

Среди последствий вспышек ученые назвали сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией.