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Третья вспышка произошла на Солнце

Класс Х: На Солнце произошла третья сильнейшая вспышка
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На Солнце произошла третья вспышка, которую относят к максимальному классу Х, сообщает РИА Новости.
Вспышка произошла в 11:00 мск.
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. 6 сентября произошла вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.
В результате вспышек на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила бури примерно в десять раз выше, чем изначально ожидали ученые.
Среди последствий вспышек ученые назвали сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией.
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РИА Новости
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