Ученые утверждают, что для первого визита на Землю инопланетяне выбрали Россию

Некоторые уфологи полагают, что тело инопланетянина было обнаружено в Якутии в 1932 году.



Уфологи заверяют, что на Земле есть пришельцы. Кроме того, первые из инопланетных существ поселились именно в России.



Этого мнения придерживается и специалист по внеземным цивилизациям Михаил Шкотерн. В качестве подтверждения этой теории он приводит доказательства о существовании инопланетных рас, которые были найдены на территории Якутии в 1932 году. Согласно данным, дошедших до наших дней, приземление инопланетянина на Землю сфотографировал очевидец. Спустя некоторое время в других странах также начали появляться сообщения об инопланетянах. Однако Россия, по мнению уфолога, была первым местом, которое посетили космические существа.



На данный момент при наличии современных технологий у человечества все же нет точных доказательств для того, чтобы подтвердить эту теорию. Уфологи пока имеют в своем распоряжении лишь артефакты, косвенно указывающие на то, что пришельцы посещали Землю. О том, что тело мертвого инопланетянина было обнаружено в Сибири, сообщает Daily Mail.

