На Земле в течение двух дней будет сильнейшая магнитная буря

Планету Земля охватила самая мощная за последние 20 лет магнитная буря, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Об этом заявил директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) Михаил Панасюк.

Ученый отметил, что магнитная буря будет бушевать на нашей планете двое суток. Магнитная буря спровоцирована вспышками, которые произошли недавно на Солнце.

Прежде всего, магнитная буря может спровоцировать у людей обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также психических отклонений.

Поэтому людям с плохим здоровьем стоит не перенапрягаться и следить за своим состоянием.