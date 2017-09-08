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Раскрыты последствия мощнейшей вспышки на Солнце
Солнечные выбросы сжигают линии магнитного поля Земли. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник ФИАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Слова эксперта передаёт «Московский комсомолец».
«В этом событии оказались совмещены сразу два фактора — четкая направленность солнечного выброса к Земле и его сила. Такое бывает нечасто и приводит к так называемому сжиганию линий магнитного поля нашей планеты. Образно это можно представить как встречу противоположно направленных зарядов: один летит со стороны Солнца, второй — со стороны Земли, и солнечный уничтожает земной. Линии магнитного поля нашей планеты в итоге разрываются, открывая более глубокий доступ солнечной радиации в нашу атмосферу», — заявил Богачев.
Сильнейшая за последние 12 лет серия вспышек на солнце может отразиться на здоровье землян. Метеочувствительные люди могут переживать повышенную сонливость, разбитость, нехватку сил. Кроме того, могут обостриться хронические болезни желудка. Учёные не исключают, что вспышки на солнце могут привести к росту числа аварий на дорогах.
Серия вспышек продолжалась с 4 по 7 сентября. 6 сентября произошла сильнейшая вспышка X-класса с индексом 9,3. Плазменное облако вызвало магнитную бурю мощностью 4 балла по 5-балльной шкале. Магнитная буря могла внести помехи в работу дальней радиосвязи и спутников малых размеров. Однако в Научном центре оперативного мониторинга Земли (входит в структуру Российских космических систем) заявили, что вся группировка российских спутников работала в дни сильнейшей магнитной бури без сбоев.
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