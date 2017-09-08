Раскрыты последствия мощнейшей вспышки на Солнце

«В этом событии оказались совмещены сразу два фактора — четкая направленность солнечного выброса к Земле и его сила. Такое бывает нечасто и приводит к так называемому сжиганию линий магнитного поля нашей планеты. Образно это можно представить как встречу противоположно направленных зарядов: один летит со стороны Солнца, второй — со стороны Земли, и солнечный уничтожает земной. Линии магнитного поля нашей планеты в итоге разрываются, открывая более глубокий доступ солнечной радиации в нашу атмосферу», — заявил Богачев.





Сильнейшая за последние 12 лет серия вспышек на солнце может отразиться на здоровье землян. Метеочувствительные люди могут переживать повышенную сонливость, разбитость, нехватку сил. Кроме того, могут обостриться хронические болезни желудка. Учёные не исключают, что вспышки на солнце могут привести к росту числа аварий на дорогах.