NASA показало первую официальную карту Плутона



В Международном астрономическом союзе утвердили первые названия типографических объектов на Плутоне, сообщает РИА «Новости» . Ранее их список был предложен научной командой New Horizons.

Имена, которые мы выбрали и которые одобрил союз, являются нашим знаком почтения в адрес тех людей и миссий, которые проложили дорогу для нашего исторического путешествия к Плутону, самого далекого мира, который пока удалось изучить человечеству





Первым на карту Плутона попал Клайд Томбо , первооткрыватель планеты, чьим именем назван регион, включающий в себя ее «сердце» и ряд гор. В честь космических зондов — советского «Спутника», американских «Вояджеров» и японского «Хаябусы» — именованы крупнейшие равнины и низменности, расположенные в северном и южном полушариях Плутона.

Все названия были выбраны при помощи интернет-голосования. В нем участвовали и астрономы, и обычные пользователи интернета.

