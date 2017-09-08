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NASA показало первую официальную карту Плутона
Фото: 360tv.ru
В Международном астрономическом союзе утвердили первые названия типографических объектов на Плутоне, сообщает РИА «Новости». Ранее их список был предложен научной командой New Horizons.
Имена, которые мы выбрали и которые одобрил союз, являются нашим знаком почтения в адрес тех людей и миссий, которые проложили дорогу для нашего исторического путешествия к Плутону, самого далекого мира, который пока удалось изучить человечеству
— глава New Horizons Алан Стерн.
Первым на карту Плутона попал Клайд Томбо, первооткрыватель планеты, чьим именем назван регион, включающий в себя ее «сердце» и ряд гор. В честь космических зондов — советского «Спутника», американских «Вояджеров» и японского «Хаябусы» — именованы крупнейшие равнины и низменности, расположенные в северном и южном полушариях Плутона.
Все названия были выбраны при помощи интернет-голосования. В нем участвовали и астрономы, и обычные пользователи интернета.
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