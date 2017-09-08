Ученые нашли способ замедлить старение

Группа американских исследователей нашла эффективный способ замедления старения, гласит сообщение Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе на портале EurekAlert!.



Ученые обратили внимание на то, как с течением времени меняются форма и размеры митохондрий у плодовых мушек. В середине жизни данные органоиды становятся вытянутыми и крупными, что мешает им выполнять свои функции и, как следствие, способствует старению.



Как установили исследователи, если увеличить уровень белка Drp1, содержание которого с течением времени снижается, то это приведет к тому, что количество физиологически нормальных митохондрий становится больше.



В ходе исследования также выяснилось, что активизация гена Atg1 вызывает уничтожение поврежденных митохондрий.



"Это похоже на то, как если бы мы взяли мышечную ткань среднего возраста и омолодили ее", — заявил один из участников научной работы.



В дальнейшем исследователи планируют создать препараты, которые позволят воспроизводить эффект роста уровня Drp1 в организме.