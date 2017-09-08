Научная сенсация: российские ученые нашли воду на Марсе

Игорь Митрофанов. Доказано, что раньше на Марсе были океаны, а сама планета походила на Землю. Но все изменилось после столкновения с огромным астероидом. Именно русский прибор помог понять — куда делась вода, от которой сейчас остались лишь химические следы. Воду на Марсе нашли с помощью разработки российских ученых. Руководил экспериментом заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН

Специальный прибор, сообщают Известия, который может буквально смотреть сквозь землю на полметра, в России разработали по специальному заказу НАСА . Как отмечается, аппарат размещен в нижней части марсохода рядом с шасси и постоянно сканирует почву. Прибор работает на Красной планете с момента приземления марсохода в 2012 году.

По сведениям российских ученых, в верхних слоях грунта Марса содержится около 3 5% воды, а в некоторых местах ее доля составляет до 10% массы грунта. По словам российских исследователей, много миллионов лет назад Марс был практически покрыт водой. Однако все резко поменялось после падения на Красную планету гигантского астероида. У Марса была гораздо более сложная эволюция, чем у Земли. Было много воды, плотная атмосфера, магнитное поле. Он был похож на раннюю Землю, а потом с ним произошла катастрофа, в результате которой он стал сухим и холодным, как сейчас, цитируют Митрофанова Известия.

Воду просто выбило в открытый космос, но ее небольшая часть сохранилась под поверхностью планеты, добавил ученый. Он также отметил, что данные российского спектрометра чрезвычайно важны для будущих исследователей планеты. Их анализ позволит решить — стоит ли перевозить воду на Марс и возможна ли ее добыча на месте. Данные российского прибора также позволят ответить на вопрос, был ли Марс когда-либо обитаемым.