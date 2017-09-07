Российский нейтронный спектромерт, установленный на борту американского марсохода Curiosity, дал ученым новые данные об эволюции Марса. В частности, стало известно, что условий для жизни Красную планету лишил ударивший в нее астероид, который выбил воду в атмосферу, передают «Известия»

При этом российский прибор помог установить, что в грунте Красной планеты сохранилось около 10% воды. Более мощный российский спектрометр, который станет частью экспедиции «ЭкзоМарс-2020», позволит заглянуть еще глубже внутрь Марса, куда и ушла часть его жидкости в момент столкновения с астероидом.

Напомним, что Curiosity совершил посадку на Марс 2 августа 2012 года.