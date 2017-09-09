Вспышки Солнца угрожают жизни на Земле

Не прекращающиеся третий день подряд вспышки на Солнце грозят уничтожить все живое на Земле. Такого мнения придерживается ряд астрономов. Об этом сообщает «Инфореактор».

По данным ученым, сегодня ночью на Солнце может произойти очередной колоссальный взрыв, при котором произойдет выброс гигантского облака плазмы. Это облако может дойти до Земли и уничтожить озоновый слой и изменить магнитные полюса. Данные факторы приведут к тотальному вымиранию живых существ на планете.

Впрочем, ничего подобного может и не произойти, это лишь гипотеза некоторых специалистов, однако метеозависимым людям непременно нужно следить за изменениями самочувствия. Также будут наблюдаться неполадки в работе радиоприборов.

За последнее время на Солнце произошло шесть больших вспышек, одной из которых присвоена классификация Х9,3 и она считается самой серьезной за последние 12 лет. Последняя из зарегистрированных оказалась не столь крупной — ее класс только М8.1.