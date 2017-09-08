Вторая крупная вспышка на Солнце произошла вечером 7 сентября

Согласно опубликованному лабораторией графику вспышечной активности Солнца, вспышка происходила в период с 17:20 мск до 17:55 мск. Ее мощность специалисты оценили как Х1.3, где литера "Х" обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность. Всего за 7 сентября произошло 11 вспышек класса С и выше.



Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

