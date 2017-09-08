Вторая мощнейшая вспышка произошла на Солнце в 18:00 7 сентября, сообщает ИА Regnum . По данным агентства, явление зафиксировали астрономы из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

В Лаборатории отметили, что вечером 7 сентября к Земле должны были подойти облака плазмы от произошедшей накануне самой яркой за 12 лет вспышки. Размер таких облаков на орбите Земли составит до ста миллионов километров.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что последствия самой мощной за 12 лет вспышки на Солнце уже проявляются на Земле. Например, начались проблемы со связью в Европе и США.