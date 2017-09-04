Ученые заявили об обитаемости Туманности Андромеды

Ученые из Массачусетского технологического университета, руководствуясь выводами уравнения Дрейка, считают, что соседняя о Млечного Пути галактика обитаема. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Туманность Андромеды (М 31) — самая большая спиральная галактика в Местной группе. Количество звезд в ней приближается к 1 трлн, что в 2,5 раза больше, чем у Млечного Пути.

На протяжении многих лет исследования нашей " соседки" , астрономы обнаружили космические облака, состоящие из органических молекул, подобно тех, что есть у нашей галактики. Именно из этих молекул, по мнению ученных, зародилась жизнь на Земле. По этой же схеме жизнь могла зародиться и в Туманности Андромеды.