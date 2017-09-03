Ученые выяснили, почему зевота «заразна»

Ученые из Ноттингемского выяснили, почему зевота передается от одного человека другому.

В исследовании приняли участие 36 добровольцев, которым демонстрировались видео с зевающими людьми. Часть участников при этом попросили сдерживать приступы зевоты, а других участников — нет.

Ученые заметили, что сдерживание зевков приводит к еще большему желанию зевнуть, а воздействие на мозг с помощью транскраниальной магнитной стимуляции также повысило это чувство, сообщает Naked Science.

Индивидуальную склонность к «заражению» зевотой ученые объяснили деятельностью первичной моторной коры головного мозга, которая участвует в регуляции движений мышц. По мнению исследователей, именно этот участок мозга отвечает за склонность человека «заражаться» зеванием.