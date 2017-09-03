Ученые рассказали, почему люди забывают имена знакомых

Ученые провели исследование на тему работы мозга человека. По их словам, в большинстве случаев люди узнают знакомых по лицам, но запомнить имена сложнее.



Эксперты отметили, что это связано с особенностями функционирования головного мозга, который при беседе фиксируют более важную информацию.



Они уверены, что между именами и словами существует некая разница, так как имя — произвольно, а слово обозначает одно и тоже. Именно поэтому с памяти человека " стираются" паспортные данные.



Также ученые решили проверить внимательность людей с помощью " эффекта Моисея". Они провели опрос, спрашивая респондентов: " Сколько животных взял Моисей на ковчег? ". Респондент, отвечая, что " каждой твари по паре" , не обращает внимание на имя. По мнению специалистов, это связано с более глубоким восприятием сути вопроса.